MySQL Autopilot automatise la plupart des aspects les plus importants et les plus complexes de l'obtention de performances de requêtes élevées à l'échelle, notamment le provisionnement automatique, le chargement des données, l'exécution des requêtes et la gestion des échecs. Il utilise des techniques avancées pour échantillonner les données, collecter des statistiques sur les données et les requêtes et construire des modèles d'apprentissage automatique à l'aide d'Oracle AutoML pour modéliser l'utilisation de la mémoire, la charge du réseau et le temps d'exécution.Ces modèles d'apprentissage automatique sont ensuite utilisés par MySQL Autopilot pour exécuter ses fonctions principales. MySQL Autopilot rend l'optimiseur de requêtes HeatWave de plus en plus intelligent au fur et à mesure de l'exécution des requêtes, assurant ainsi une amélioration permanente des performances du système au fil du temps – une capacité qui fait défaut à Amazon Aurora, Amazon Redshift, Snowflake ou d'autres services de base de données basés sur MySQL.MySQL Autopilot comprend les fonctionnalités suivantes :Edward Screven, Chief Corporate Architect, Oracle, déclare :MySQL Scale-out Data Management est l'une des innovations annoncées. Elle améliore d'un facteur supérieur à 100 les performances du rechargement des données dans HeatWave. HeatWave supporte désormais jusqu'à 64 nœuds (au lieu de 24) dans le même cluster et peut traiter jusqu'à 32 To de données (au lieu de 12 précédemment).MySQL HeatWave est également intégré au sein d'Oracle Lake House. OCI Data Catalog constitue le seul et unique catalogue pour l'ensemble de l'environnement Oracle Lake House, intégrant les données de MySQL Database Service avec celles d'Oracle Autonomous Database et du stockage des objets. Les utilisateurs d'Oracle Lake House peuvent découvrir les données MySQL via ce catalogue, puis les déplacer ou les analyser à volonté. Plusieurs autres services OCI tels qu'Oracle Analytics Cloud et Oracle Cloud Data Integration sont également intégrés avec MySQL HeatWave.Les nouveautés de cette toute dernière version de MySQL HeatWave sont disponibles dès maintenant sur OCI dans l'ensemble des 30 régions Oracle Cloud.Oracle propose des suites d’applications intégrées ainsi qu’une infrastructure autonome et sécurisée dans Oracle Cloud.Source : Oracle Que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités dans MySQL HeatWave ?