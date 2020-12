Oracle annonce la disponibilité d'un moteur d'analyse intégré pour MySQL dans le cloud MySQL Analytics Engine n'est disponible que sur Oracle Cloud Infrastructure 0PARTAGES 6 0 Oracle a annoncé la disponibilité d'un moteur d'analyse intégré pour sa base de données MySQL dans le cloud. MySQL Database Service Analytics Engine est un nouveau moteur d'analyse intégré haute performance pour MySQL Database Service. Les clients OCI (Oracle Cloud Infrastructure) peuvent désormais effectuer des analyses sophistiquées directement à partir de leurs bases de données MySQL opérationnelles, ce qui élimine la nécessité d'une intégration complexe et coûteuse des données avec une base de données analytique distincte.



Oracle indique que MySQL Database Service, avec MySQL Analytics Engine, est le seul service qui permet aux administrateurs de base de données et aux développeurs d'applications d'exécuter des charges de travail OLTP et OLAP directement à partir de leur base de données MySQL, éliminant ainsi le besoin de mouvement et d'intégration de données complexes, chronophages et coûteux avec une base de données analytique distincte.



Lorsque les utilisateurs lancent le service, les données de la base de données MySQL sont remplies dans la mémoire du moteur d'analyse, éliminant ainsi le besoin de données ETL (extraction, transformation et chargement des données) vers des bases de données spécialisées. Selon Oracle, le service fonctionne de manière transparente avec tous les outils et applications compatibles MySQL et achemine automatiquement les requêtes vers le moteur d'analyse MySQL, améliorant considérablement les performances. Toutes les modifications apportées à la base de données MySQL sont automatiquement renseignées dans le moteur d'analyse en temps réel. Cela simplifie le développement d'applications, fait gagner du temps, permet des requêtes en temps réel, diminue les coûts et améliore la sécurité. Le nouveau service est disponible dans toutes les régions commerciales d'Oracle Cloud et sera disponible dans Oracle Dedicated Region Cloud@Customer.



Le service est optimisé et exclusivement disponible dans Oracle Cloud Infrastructure (OCI).





« MySQL est la base de données la plus populaire parmi les développeurs et est largement utilisée par les entreprises de tous les secteurs. Mais, jusqu'à aujourd'hui, les utilisateurs de MySQL ont été contraints de déplacer leurs données dans des entrepôts de données incompatibles séparés à des fins d'analyse, entraînant des coûts plus élevés et des réponses retardées », a déclaré Edward Screven, architecte en chef d'Oracle. « Grâce aux dernières innovations de l'équipe d'ingénierie MySQL, Oracle est le seul fournisseur qui offre aux développeurs et aux administrateurs de bases de données une plateforme unique et unifiée qui peut facilement exécuter des analyses en temps réel de haute performance sur leur base de données MySQL sans nécessiter de modification de leurs applications MySQL. Cloud Infrastructure est le meilleur endroit pour exécuter des applications MySQL ».



Avec son moteur d'analyse MySQL, Oracle s'attaque explicitement à Amazon Redshift. En effet, dans son annonce, Oracle indique que «MySQL Analytics Engine est un accélérateur d'analytique in-memory qui s'adapte automatiquement à des milliers d’infrastructures OCI et qui est jusqu'à 17 fois plus rapide et 66 % moins cher qu'Amazon Redshift »



Certaines entreprises en ont déjà fait usage et ont déclaré qu'elles ont observé une amélioration des performances.





En somme, voici les points clés de cet outil :

Accélérateur d'analyse en mémoire : MySQL Analytics Engine est un nouvel accélérateur d'analyse en mémoire développé pour MySQL Database Service. Il s’agit d’un moteur de traitement de requêtes hybride en colonne, distribué, évolutif, en mémoire, conçu pour une exécution rapide des requêtes analytiques. MySQL Analytics Engine est optimisé et exclusivement disponible sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

MySQL Analytics Engine est un nouvel accélérateur d'analyse en mémoire développé pour MySQL Database Service. Il s’agit d’un moteur de traitement de requêtes hybride en colonne, distribué, évolutif, en mémoire, conçu pour une exécution rapide des requêtes analytiques. MySQL Analytics Engine est optimisé et exclusivement disponible sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Optimisé pour OCI : le traitement des requêtes a été optimisé pour OCI (Oracle Cloud Infrastructure). Les tailles des partitions ont été optimisées pour s'adapter au cache des formes sous-jacentes. Le chevauchement du calcul avec la communication est optimisé pour la bande passante du réseau entre deux nœuds dans OCI. Diverses primitives de traitement analytique utilisent les instructions matérielles des formes sous-jacentes.

le traitement des requêtes a été optimisé pour OCI (Oracle Cloud Infrastructure). Les tailles des partitions ont été optimisées pour s'adapter au cache des formes sous-jacentes. Le chevauchement du calcul avec la communication est optimisé pour la bande passante du réseau entre deux nœuds dans OCI. Diverses primitives de traitement analytique utilisent les instructions matérielles des formes sous-jacentes. Conçu pour une évolutivité et des performances massives : MySQL Analytics Engine permet un traitement vectorisé en mémoire, un parallélisme inter et intranœud massif et un traitement de requête distribué. Ceci est facilité par une architecture en mémoire massivement partitionnée et un calcul superposé avec des tâches de communication réseau.

MySQL Analytics Engine permet un traitement vectorisé en mémoire, un parallélisme inter et intranœud massif et un traitement de requête distribué. Ceci est facilité par une architecture en mémoire massivement partitionnée et un calcul superposé avec des tâches de communication réseau. Automatisation de l'apprentissage machine : MySQL Analytics Engine utilise l'apprentissage machine pour automatiser "intelligemment" des opérations telles que l'approvisionnement, en augmentant la productivité des DBA tout en réduisant les coûts.

Leo Leung, Senior Director of Product Management chez Oracle, explique que :



« Au fur et à mesure que les ensembles de données des applications MySQL se développaient, nous avons vu une opportunité nouvelle et unique. Les données ont de la gravité, et chaque fois que vous devez déplacer des données vers une base de données différente, cela coûte du temps et de la bande passante réseau, et nécessite souvent un ensemble de compétences différent pour gérer cette pile de gestion de données distincte. Nous avons construit un nouveau moteur pour éliminer le besoin d'extraire, de transformer et de charger à partir de MySQL.



« Tirant parti de la puissante infrastructure cloud d'Oracle, le nouveau moteur d'analyse MySQL traite les données en mémoire et est optimisé pour la mémoire, le processeur et l'architecture réseau d'OCI. Le résultat? Dans les requêtes dérivées de TPC-H, les analyses sont 400 fois plus rapides que MySQL conventionnel et au moins deux fois plus rapides que sur AWS Redshift, un service axé sur les charges de travail analytiques.



« L'utilisation des nouvelles capacités d'analyse est simple. Les applications existantes ne nécessitent aucune modification. Il vous suffit d'ajouter un cluster d'analyse à votre environnement cloud MySQL existant, de charger vos tables, puis d'interroger le cluster d'analyse via votre instance MySQL. La propagation des données est automatique et en temps réel. Vous pouvez interroger les données dans les secondes suivant le chargement. MySQL Analytics Engine a une résilience intégrée et réforme automatiquement le cluster d'analyse et recharge les tables en cas d'échec. Vous pouvez même utiliser le service de base de données MySQL pour exécuter des analyses sur MySQL sur site! »



La base de données la plus populaire sur AWS est Redis. MySQL et Redis représentent 51 % de l'adoption des bases de données dans AWS, selon un rapport de Sumo Logic

MySQL abandonne les terminologies "master", "slave", "whitelist", "blacklist" et indique que ces modifications seront implémentées dans tous les produits MySQL dès les prochaines versions

