MariaDB 13, une version dérivée (fork) du SGBDR open source MySQL, est stable et apporte une compatibilité SQL améliorée, de nouvelles fonctionnalités InnoDB et l'intégration de DuckDB

MariaDB 13.0 est désormais stable

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MariaDB est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) open source qui partage un héritage commun avec MySQL, dont il est issu d'un fork réalisé en 2009 par les développeurs originaux de MySQL à la suite de l'acquisition de Sun Microsystems par Oracle Corporation, dans le but de le maintenir en tant que logiciel libre et open source sous licence GNU General Public License. À lorigine, MariaDB était conçu comme un remplacement direct de MySQL ; depuis la version 5.6, les deux bases de données ont toutefois divergé sur certaines fonctionnalités, la syntaxe et le comportement.Au cours de plus de seize années de développement indépendant, MariaDB a évolué pour devenir une base de données à part entière, dont les capacités couvrent les charges de travail transactionnelles, analytiques et liées à lintelligence artificielle. La Fondation MariaDB est une organisation à but non lucratif qui garantit le développement open source de MariaDB indépendamment de toute entité commerciale. Récemment, la version stable de MariaDB 13 est disponible et apporte une compatibilité SQL améliorée, de nouvelles fonctionnalités InnoDB et lintégration de DuckDB.La Fondation MariaDB a officiellement déclaré la version stable de MariaDB 13.0, marquant ainsi laboutissement de tests approfondis et daméliorations depuis sa première version préliminaire. Cette mise à jour vise à rendre le serveur de base de données plus expressif, plus observable et plus facile à dépanner, avec des améliorations portant notamment sur la compatibilité avec le SQL procédural avancé et des outils optimisés pour les administrateurs de bases de données. Parmi les ajouts notables figure lintégration de DuckDB, qui permet à MariaDB doffrir des capacités analytiques étendues en plus des charges de travail transactionnelles traditionnelles.Cette mise à jour intègre également des correctifs de sécurité pour les vulnérabilités découvertes via le programme de prime aux bogues HackerOne de MariaDB, bien que les détails spécifiques ne soient pas divulgués afin déviter de fournir des instructions dexploitation avant une adoption généralisée. Les principales améliorations techniques comprennent lindicateur doptimisation QB_NAME(), une meilleure visibilité de loptimiseur et des métadonnées, larchivage des journaux InnoDB, des modifications apportées au résumé du Performance Schema, ainsi que des améliorations de la journalisation binaire et de la réplication.MariaDB 13.0 suit un modèle de publication continue, ce qui la rend adaptée aux utilisateurs souhaitant rester à la pointe des dernières fonctionnalités SQL et des améliorations du moteur plutôt que dattendre les versions à support à long terme (LTS). Bien quelle soit qualifiée de « stable » pour indiquer sa maturité pour une utilisation générale, cette version à publication continue ne bénéficie pas de la même période de maintenance prolongée que les versions LTS, qui restent le choix recommandé pour les environnements privilégiant un support à long terme et des cadences de mise à jour plus lentes.Voici l'annonce de MariaDB 13.0 :MariaDB Server 13.0 est désormais stable !La série 13.0 a vu le jour en mars 2026 avec la version Preview. Elle a ensuite franchi la phase de Release Candidate et est désormais prête à être utilisée par tous en tant que dernière version stable à mise à jour continue de MariaDB.Il ne s'agit pas d'une version à support à long terme (LTS), ce qui signifie qu'une mise à niveau est pertinente pour vous si vous souhaitez tester l'une des nouvelles fonctionnalités décrites ci-dessous, que ce soit dans un environnement de test ou de production. Mais il ne s'agit pas d'une version LTS.La version 13.0.2, stable, marque une étape importante.La version Preview avait introduit ces fonctionnalités. La version Stable indique quelles ont désormais achevé le processus de publication, subi des tests supplémentaires et atteint le niveau de maturité requis pour une disponibilité générale.Lors de la sortie de MariaDB 13.0 Preview, jai publié un aperçu détaillé de ses nouvelles fonctionnalités :MariaDB 13.0 Preview disponible : plus de puissance SQL, une meilleure visibilité et bien plus encoreCet article couvre les principales nouveautés de la série, notamment :- les améliorations en matière de compatibilité SQL et des programmes stockés- lindicateur doptimisation QB_NAME()- une meilleure visibilité sur loptimiseur et les métadonnées- larchivage des journaux InnoDB- les modifications apportées au résumé du Performance Schema- les améliorations apportées à la journalisation binaire et à la réplication- le format configurable de lhorodatage dauditIl contient également une démonstration complète de la fonctionnalité « Feature in Focus » consacrée à innodb_log_archive.Il ny a aucune raison de répéter tout cela ici.Ces fonctionnalités nont pas soudainement changé simplement parce que leur statut est passé de « Preview » à « Stable ». Ce qui a changé, cest leur maturité et le niveau de confiance associé à cette version.Ainsi, pour une présentation technique détaillée, des exemples et des explications, veuillez vous reporter à larticle « Preview » original.Mais notez que certaines fonctionnalités nont pas encore été intégrées à cette version, comme la trace de loptimiseur avec les statistiques réellement utilisées (MDEV-38701), la commande atomique CREATE OR REPLACE TABLE (MDEV-25292),Une version « Stable » ne se résume pas à rendre de nouvelles fonctionnalités prêtes à lusage général.MariaDB 13.0 inclut également des correctifs pour plusieurs failles de sécurité. Des chercheurs en sécurité indépendants ont signalé bon nombre de ces problèmes de manière responsable via le programme HackerOne de MariaDB.Les détails des failles de sécurité ne sont pas toujours publiés avant que des versions corrigées ne soient disponibles et que les utilisateurs aient eu une possibilité raisonnable de mettre à jour leur système  et, pour des raisons assez évidentes, ce nest pas ici le lieu den faire des tutoriels.Ce quil faut retenir, cest que le processus de publication va bien au-delà des fonctionnalités visibles décrites dans lannonce de laperçu. Il comprend également lexamen des rapports de sécurité, la reproduction du comportement signalé, lévaluation de son impact, le développement de correctifs et la validation que ces correctifs nintroduisent pas de régressions.Ce travail est moins visible quune nouvelle fonctionnalité SQL, mais certainement pas moins important.Merci aux chercheurs qui ont signalé ces problèmes de manière responsable, ainsi quà tous ceux qui les ont analysés et corrigés.À mesure que les failles correspondantes seront rendues publiques, la documentation officielle de MariaDB sur la sécurité inclura des détails et des références CVE.Vous trouverez également plus dinformations dans les avis de sécurité.« Stable » ne signifie pas que le logiciel a en quelque sorte atteint la perfection.Malheureusement, nous ne disposons toujours pas dinstruction SQL pour cela : MAKE SERVER PERFECT;« Stable » signifie que la version a suivi le cycle de développement de MariaDB et est désormais considérée comme adaptée à un usage général.Au cours du parcours menant de la version « Preview » à la version « Release Candidate », puis enfin à la version « Stable », laccent passe progressivement de lintroduction des fonctionnalités à leur validation :- les nouvelles fonctionnalités font lobjet de tests plus approfondis- les régressions sont identifiées et corrigées- les interactions entre les fonctionnalités sont testées- les parcours de mise à niveau sont testés- les problèmes liés au packaging et spécifiques à certaines plateformes sont résolus- les retours dexpérience des premiers utilisateurs sont pris en compteLa partie la plus spectaculaire se déroule généralement lors de la version « Preview ».La partie très importante, mais moins visible, se déroule ensuite.Cest ce travail moins visible qui transforme une...